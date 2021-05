Lucian Avramescu: Scrisoare: Iubito, nu mai reveni Publicat: mai 14, 2018 Iubito, nu mai reveni Stai, daca poți, cat mai departe De țara ce te-a plamadit Și-n piept ți-a pus suflet și carte Eu sunt aici și-aici raman Sortit acestei rugaciuni De a iubi nemarginirea Inmormantata in strabuni Tu ești departe, prea departe Și e riscant sa mai revii In lumea mea de plastilina In care doar bandiții-s vii Aici a dat un pic de vara Și-un pic de flori in corcoduși Totu-i la fel, doar patrioții Sunt cu desavarșire duși Pleava s-a cocoțat pe culme Și da din steag și da din coate Analfabeții-s astazi zei Și merg pe aurite roate Platim de zece ori mai scump… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va scriu cu drag de-aici mama si tata Chiar de-ați murit de dor și de covid Cu unghiile scriu, muiate-n sange Pe coala unui confortabil zid Ne-am cunoscut noi, cele doua fete Cu ei, pupandu-ne pe-un nou program Sunt chestii ce va depașesc pe voi Ramași la Facebook și la Instagram Apoi ne-au luat ca…

- Multumesc pentru revolta voastra care ma apara de strigoii uitarii. In ceea ce ma privește sunt invațat și aș trai, Doamne ferește, un șoc auzindu-mi numele in asociere cu poezia ”Buna seara, iubito”, devenita cantec. Eu, in raport cu aceasta piesa, impartașesc soarta autorului Mioriței. Ce s-a petrecut?…

- Așa cum ți-am spus, nu cred in acțiunile de intrajutorare, din aceasta pricina refuzand sa-ți dau un cont unde s-ar putea depune ceva bani pentru Biserica din Livada. Ai insistat și ți-am transmis totuși, ca așa merg eu pe mana femeilor, acum patru zile contul Asociației care are de doi ani 1000 lei.…

- Scrisoare deschisa, adresata tuturor decidenților care administreaza, gestioneaza și au responsabilitați pentru orașul nostru Alba Iulia Dragi decidenți, atat de nivel local cat si județean, Opriți genocidul economic din orașul nostru ! O Alba Iulie care era considerata și cu care va mandreati ca…

- Femeile sunt persuasive, iar eu am fost o materie prima care s-a lasat lesne pusa, cu incredere, in formele pe care le-au voit. Nu mi-a fost rau in viața atunci cand m-am abandonat unor maini delicate și iubitoare, iar sfaturile unor prietene rar au fost greșite. Elena Stoica: „Cu ce te pot ajuta,…

- Muțenia mea m-a transformat intr-un individ epistolar, impins din spate de melancolii vechi care nu gasesc alt urdiniș sa iasa ca albinele la soare și sa se exprime in lumea normala. Chiar daca iau in ras, pentru a ma incuraja, aceasta moarte parțiala, ea doare adanc. Dacii se aruncau in sulițe zambind,…