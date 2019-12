Lucian Avramescu – Scrisoare de Crăciun: Măi, băiatule, eu nu-ți zic bou! Mai, baiatule! Aveam pentru tine si alta varianta-apelativ, tot cu inițiala B, ușor bovina. Nu te beștelesc astfel, situandu-ne in a doua zi de Craciun și e pacat, cica, sa raspunzi simetric jegoșeniei. Iți fac o marturisire pe care, firește, n-o meriți – am scris, de cand ma știu, zilnic. Ca scriu bine sau beteag, e la libera ta judecata și aici ma poți porcai cu vorbele care stau la locul lor, in mobilierul schimonosit al odaii tale sufletești. Acum ți se pare ca scriu mai mult fiindca vorbesc mai puțin. Al de Sus, care vegheaza candidul nostru dialog, a decis sa-mi confiște niște articulari… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

