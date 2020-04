Lucian Avramescu: Să plângi doar atunci când nu te vede nimeni Incerc sa stau atarnat de fosta mea buna dispoziție. Nu e un ștreag, ci o speranța pe care ma sui ca alpiniștii circului, care escaladeaza o sfoara ținandu-se de ea cu un deșt. Eventual de la picior. Dedesubt nu e plasa de siguranța, decat intrebari cat haul in care te poți prabuși neintrerupt. Aseara, ca de obicei, inainte de a merge la culcare in camera ei, Luciana, fiica cea mica, vine și ma pupa pe obraz și-mi spune noapte buna. A ramas mai mult, lipita de mine care stau pe scaun, simțindu-ma ingandurat. Vorbești, tati! Tu poți vorbi, iar dupa ce vei lua medicamentele din India sigur iți va… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

