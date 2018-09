Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru septembrie. Prima luna de toamna pastreaza multe din caracteristicile sfarsitului de vara, vremea fiind, cel putin in primele doua decade, calduroasa. In plus, septembrie este o luna mai putin instabila, chiar si fata de august,…

- Ești frumoasa doamna, ești frumoasa toamna Dealurile toate mai apun un an Cu miros de prune, cu gutui ce-și lasa Langa luna plina, galbenul lor ban Ne-am intors acasa mai bronzați ca zeii Alb ar fi, desigur, chiar Poseidon Cel curtat de nimfe și-nvelit in alge Eu nu-i am tridentul, ci doar un creion…

- Ce sa-ți raspund? E-un fel de libertate Dupa un trai pe-o rana și pe coate Intre pereți ermetici, duși in spate. Marea nu sta o clipa din cel joc Vantul reteaza șansa de popas Toate au nebunie și au glas Doar sus, statuia unui pescaruș pe bloc. Scrumbia plajei lunga, stramba, lata Parca-i – […] Articolul…

- Tu mergi pe linia vieții mele, Atenta sa nu-mi luneci din palma, Pas dupa pas, mainile in laturi, ca in mersul pe franghie Ce vei face, ma intreb, Cand linia vieții mele se va sfarși Caci palma nu ține cat Calea Lactee? Nimic special Important e sa inveți mersul pe linia vieții […] Articolul Lucian…

- Iata cum arata horoscopul toamna - iarna 2018: Nativii Berbec vor fi mult incercati pe plan sentimental. Cei care se afla intr-o relație vor avea parte de conflicte pana la epuizare și se vor trezi singuri in mijlocul anului 2018. Daca nu au calitatea și capacitatea de a aplana discuțiile…

- Finalul de an 2018 aduce surprize mari in horoscop. Daca toamna va fi blanda cu unele zodii, spre sfarșitul anului vor exista decizii radicale. Divorț, suferințe in dragoste sau pierderi pe plan financiar. Astrele vin și cu vești bune, in special pentru zodiile de Pamant!

- TAROM intentioneaza sa lanseze in sezonul toamna-iarna o cursa catre Berlin, aceasta fiind a cincea destinatie pe care operatorul national aerian o va opera intre Romania si Germania."Suntem in analiza si dorim sa lansam cat mai curand cursa spre Berlin. Berlinul este pentru TAROM una dintre…

- Stralucire si rafinament la prezentarea noii colectii toamna-iarna a casei de moda Dior. Show-ul nostalgic a fost un omagiu pentru creatiile haute couture. Tinute clasice, dar si piese vestimentare fluide din matase fina au putut fi admirate la Muzeul Rodin din Paris.