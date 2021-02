Lucian Avramescu: Primiți fragi colindători și pe mine cu buni zori? isi ia multele-i silabe intunericul in zori facand loc discret luminii acum, ca de-atatea ori se retrage-n șerpi și peșteri poate-n mituri uneori canta-n sufletul meu greieri și se-aud venind cocori ți se pare, iarna-i inca nu-s pe lunca fragi și flori ai vedenii iar, poete, noapte-i inca și nu zori muguri dau din tocul ușii și din paginile toate ale carților ce-s scrise cu iubiri adevarate uite, vezi, biblioteca cenușie era ieri azi au dat boboci din Shakespeare și din alți mari condeieri chiar și eu ce-am scris o carte cu desavarșire mut sunt curtat de primavara ca demult, la inceput clanța… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Potrivit procurorilor, inculpatul a primit 12.000 de euro pentru a-i duce unui deținut droguri și telefoane mobile. Redam in continuare comunicatul DNA : Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatuluiBULEARCA…

- Ce e privirea pura, ma intrebi, Iar eu raspund fara-ndoieli – iubire Melci lunecoși lasa pe umeri bale Blestemul pangarește morți și vii Lumea s-a pravalit in hau, de-a valma Poetule, nici tu nu poți sa știi Privește, pe asfalt nu mai sunt umbre Ci pete mari de sange, ingeri mor Visul se naște cu…

- Un prieten din batatura noastra Facebook, pe care am botezat-o ”Buni zori”, cu amici care iși dau binețe astfel , Sergiu Marinescu, consatean de Ploiești cu Nichita Stanescu, posteaza mai mereu pe contul sau poezii ale Marelui Blond. Sculandu-ma eu devreme (de cand ma știu am somnul prescurtat, la termen…

- * La multi ani! Acum v-am prins in pauza, intre sarbatoarea Sfantului Vasile si cea a Sfantului Ioan (asta, daca n-aveti cunoscuti numiti Boboteaza, care sa dea si ei ceva maine); v-am prins sa va uram un an mult mai bun decat anteriorul, mult mai plin de realizari si mai gol de coronavirusi, carantine,…

- Se-ncheie anul, nu-s zapezi, nici gheața Ne vindecam parca mai greu de greața Nu ne mai dam cu nea in zori pe fața Dar sa ne bucuram inca de viața Copacii-au devenit prea slabi in vant Cad la gramada sau uciși pe rand Cine-a vazut stejari alunecand Printre paduri de oameni delirand Delirul face seara…

- Infectat cu noul coronavirus, fostul finanțator de la FC Dinamo este conectat la sisteme de ventilație mecanica și i se va administra tratament cu plasma convalescenta. Afaceristul, in varsta de 50 ani, a fost adus cu ambulanța pana la spital, starea sa fiind una destul de grava. Soțul Valentinei Pelinel…

- Centura municipiului Radauti a fost inaugurata vineri, 20 noiembrie, in prezenta premierului Ludovic Orban, a ministrului Transporturilor, Lucian Bode si a numerosi parlamentari si primari liberali.