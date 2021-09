Lucian Avramescu: Povestea neamului prost Pe portile mari ale Muzeului Pietrei, de cand deplasarile mele prin sate in cautarea lucrarilor daltuite in calcar de țarani au devenit o aventura, am pus un afiș care explica dorința mea de a cumpara obiecte intregitoare pentru reperul de vechime pe care-l randuiesc de douazeci de ani la Sangeru. Alaturi scrie intrarea gratuita pentru vizitatori și numerele de telefon la care pot fi cerute lamuriri. Ieri pe la pranz a sunat un nene pe numarul soției. Știa ca eu nu pot vorbi și i-a spus ca are de vanzare o rașnița. Sa intrebe daca ma intereseaza, ceea ce consoarta a și facut. Sigur ca ma intereseaza.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

