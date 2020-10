Lucian Avramescu: Planeta ultimului sărut Am recitit in noapte, pana la mistuirea ochilor, spalturile cartii ”Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. Am ajuns la pagina 202, cam o treime din volum, revenind uneori, dereticand virgule, scotand acolo unde tipografia a facut o dublare de rand. Sigur, editura iși face și ea corectura ei, dar de cand ma știu n-am ocolit corectura de autor. E cinci deja, ora cand ma scol uneori. Acum – nu inainte de a va spune buni zori – incerc sa fac pasul incet spre culcare. Un fel de vers imi bazaie ca o albina prin mintea fara glas. Il scriu: Se muta odaia noastra urmarind soarele Și dupa luna se… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ieri, de la pranz, pana azi noapte tarziu, am operat ceea ce se cheama prima corectura pe șpalturile volumului ”Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. Paul, patronal tipografiei, cu distinsa sa doamna, mi-au facut o vizita de curtoazie, la Sangeru, ”sa ma vada”, fiindca nu ma știu așa (adica…

- Am trait un an, chiar un an și ceva, in care, domniile voastre ați ingaduit și suportat confesiunile mutului care singur nu-și putea invinge disperarea. Impreuna am reușit. Biletul de externare din plans, iscalit de voi și confirmat de mine ca sunt de acord cu toate riscurile operației pe lacrima…

- Buni zori, prieteni! Da, e adevarat, prepar aici incheierea unei carți, dialog colocvial cu domniile voastre, care ține de un an in care mi-ați suportat și lacrima și surasul, chemandu-se, partea mea de spovedanie, ”Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. Voi spuneți ca v-am pansat diminețile grijuliu,…

- Confesiunile mele de ieri, legate de iubire, ca prim și generos și de neinlaturat subiect al batailor mele de inima ca scriitor, au starnit și intrebari care nu mi-au fost puse niciodata. De ce acord un rol ”excesiv” femeii in scrisul meu? Excesiv? Va raspund cu un citat biblic, din Scrisoarea Apostolului…

- Confesiunile mele de ieri, legate de iubire, ca prim și generos și de neinlaturat subiect al batailor mele de inima ca scriitor, au starnit și intrebari care nu mi-au fost puse niciodata. De ce acord un rol ”excesiv” femeii in scrisul meu? Excesiv? Va raspund cu un citat biblic, din Scrisoarea Apostolului…

- (Comentariu la Confesiunile lui Lucian Avramescu) Zi cu bune maestre! Relatarea de azi mi-a lasat un cuvant in in memorie… Acel PUNCT pe care nu l-ati sesizat desi poate ca privirea inapoi, in trecutul nostru interior, ar fi de dorit sa il intoarcem doar pentru clipele fericite. Lectura declansatoare…

- Buni zori, prieteni! Noaptea, cuibarita in capul mea, caci unde altundeva ar putea locui ea decat in capul poeților, mi-a alungat somnul și ma cheama sa-i admir stelele, singurele care se vad stralucitoare intr-un univers confuz. Trag, cu ochii mei care nu par abosiți, de oiștea Carului Mare și salut…