Lucian Avramescu: O urare de buni zori, pentru oameni umblători O urare de buni zori De la ingeri zburari Pentru oameni umblatori Cu aripi la subsuori Fie bine pentru viata Vina razele prin nori Lunecand spre dimineața Ca lungi șiruri de cocori Imi e bine ca respir Iți e bine ca vorbești Și poți spune, dand cu mir Rugaciuni dar și povești Hai sa ne jucam de-a rima E un joc pentru copii Vindecand boala și crima Duca-se toate-n pustii Fie nea cuvantul ploaie Fie-n sticla vinul rece Cand de Sfantul Nicolae La distanța vom petrece Fie bine pentru cetini Blanda bruma pentru flori Bine mearga spre prieteni Chiar urarea mea buni zori M-am jucat nițel de-a rima… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

