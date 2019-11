Lucian Avramescu: Nu-i lumea nici mai bună, nici mai rea Citest fara frison, de dimineața Afara nici nu ninge și nu ploua Ca doua maici plecate-n misiune Au revenit borțoase amandoua Presa descrie brusc apocalipsa Papa se vaita c-au fost abuzate Intra ginecologii-n manastiri Plini de lanterne și de aparate Se-nchina babele la colț de uliți Ca necuratul zburda pe pamant Ca nu mai e nimic precum odata Nici sfantul de pe-altar nu mai e sfant Aiurea, zic, pacatuind desigur Acele maici plecate-n misiune Descoperit-au, singure, frumoase A dragostei zburdalnica minune Fara a insulta credința, legea, Au coborat din traiul ingeresc O clipa, doar o clipa pe… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

