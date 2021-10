Lucian Avramescu: Monolog sub lună Borna am vrut sa raman satului meu Borna de kilometraj Din piatra veacurilor am cules un muzeu Punandu-i sufletul meu gaj Fiecare piatra are ceva din mine Dar și din tine care vii pe aici Sa-ți cauți sangele risipit Pana mai jos de strabunici La urma de tot, tu luna mea plina Care ma veghezi din tronuri cerești Știi ca am obosit, vreau un loc de hodina Dar se pare ca-i greu de cand Dumnezeu s-a mutat la București Am fost la Lancram doar pentru Blaga Printre alte morminte l-am cautat Era langa o biserica, aproape de casa lui Mitralierele comuniste n-au avut nimic de obiectat Arghezi, iese și… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

