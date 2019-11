Lucian Avramescu: Mândria de a fi tută Evenimentul de ieri, cu toate lucraturile lui la vedere și pe sub masa, i-a eliberat pe mulți de povara Dancila și de prea multul, sufocantul PSD din viața Romaniei. Ce am vazut? Nimic special. Iohannis a fost Iohannis, Orban a fost Orban, cu nimic eroic in alcatuire, iar miniștrii lor, mai mari sau mai scunzi, nu difera consistent de alții. Sper ca starea de blestem in care a ajuns țara sa-i sperie puțin, iar juramantul in fața nației sa nu fie ca mai mereu un ritual anost, care trebuie bifat și parcurs in graba, ca o corvoada fara semnificații sufletești. Sper… Am revazut, in reluare, cu mici… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

