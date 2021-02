Lucian Avramescu: Lumina din zori, orice-ar fi, iată vine In navala de piedici, peste somnul buimac Facand ca schiorii slalom printre suspine Dandu-i posacului un bobarnac Lumina din zori, iata vine Șoldul meu inca doare, umbla-n el un cuțit Curge durerea spre genunchi, nu mi-e bine Pe pervaz, un guguștiuc curios s-a oprit Și cu el, lumina din zori, iata vine Vorbesc, prin scris, cu un doctor blajin Cu telefonul dat tare, soția traduce I-o discuție lunga, subiectul e chin Pe care-l transporta trupul meu ca pe-o cruce Se aștern fuioare de ceața pe deal Aș vrea sa strig suind vesel, mi-e bine Hai urca, fara bici, batranul meu cal Caci lumina din zori,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Te voi salva iubita mea cu spada Tu, exilata mea in vechea Troie Tai capațani vrajmașe fara mila Și viața mea mi-o dau de e nevoie Urc fara oaste-n spate, citadele Pun steagul vieții mele la Verdun Pentru-a-ți salva șoldul dintre zabrele Ma fac luntre și punte,-afet de tun Sunt Don Quijote de ești…

- Inimile noastre reunite fac sa bubuie planeta Pentru a nu mai vorbi de respirațiile care se intretaie, De aburii care pleaca din pieile noastre negre, liliachii sau roz bombon, Cand lucram rachete balistice, ciomege, Sau dulcile anexe ale sarutului Care se aud gemand de la un capat la celalalt al lumii…

- Nu te-ngrijora, orologiile se strica uneori Pendula din perete cere șuruburi, piulițe și clește Timpul doar e fara cusur, nu se defecteaza niciodata El curge la nesfarșit, nu se oprește In jurul meu lumea s-a impuținat Numar prietenii pe rezumatele-mi dește Unii au murit, in alții a murit prietenia…

- Uite așa am pierdut cu nimicuri seara… Cum crezi ca se cunosc picioarele mele? Atunci cand intra in aceeași pereche de pantofi sau atunci – cu tine vorbesc, ingere – cand urca un deal, impingand amandoua și fiecare in parte, piatra de moara a trupului meu? Cum crezi ca se afla una pe cealalta palmele…

- Nașterea zorilor e inceata, ca mai toate nașterile. Rar capilul e zvarlit din burta mamei ca un sambure lunecos. De cele mai multe ori nascatoarea de copil geme, se sforțeaza in dureri neinchipuite, pentru ca in final sa auda piuitul țipat al celui care poți fi chiar tu, cel care mai tarziu iți uiți…

