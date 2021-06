e-un cantec, poate o manea in alternanța soare-ploi adio lung, vorba mi-e grea adio dar raman cu voi sigur ca ma aleg din lucruri sigur ca doare pan-la os ma invațasem fara vorbe azi a murit mersul pe jos picioarele devin anexa a unei foste trebuințe treptat, treptat, fara sforțare și fara sa imi dau silințe devin copacul mut și mare plantat beteag la intamplare aiurea-n mijloc de carare e noaptea nopților și scriu simt imprejuru-mi doar suspine plange in somn iubita mea aș vrea s-o mint ca-mi este bine adio dar raman cu tine fac exerciții de-ntuneric pentru-a fi apt de viața-n zori verific…