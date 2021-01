Lucian Avramescu: Întâlniri neconspirative cu bucuria Buni zori, prieteni, la patru dimineața! M-am sculat sa intețesc focul in soba, prilej cu care mi-am bagat o țepușa in palma, și dupa asta nu s-a mai lipit somnul de mine nici cu Superglue, o zeama la tub folosita de fiica-mea sa unifice adversitațile unor coli. Cainii latra ca la lup, dar nu ies fiindca m-am mai prajit cu trecerea brusca de la vara din odaie la Boboteaza de afara. Oricum, nimeni nu poate intra in perimetrul de paza al lupilor mei. Ieri am respirat un pic de oraș, daca numitul Urlați suporta o asemenea insulta. Am stat la un rand, respectand distanța autorizata dintre respirații.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

