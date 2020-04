Buni zori, ingere, cum o mai duci cu eternitatea Dadeai vesel din aripile cuvintelor, azi ești cu desavarșire mut Spune-mi fratele meu din cer ce ți-au facut? Ingerul ma privea lung, cu o privire de cuvinte Care in dicționare nu mai sunt Oarecum abstract, cu toate ca ingerii nu sunt abstracți Mai ales cei care merg ca și cand ar zbura pe pamant Ingerul era doar pe jumatate Parea jefuit, toți se uitau ca la o ținta din poligon la el In timp ce-și lustruiau puștile Puștile de omorat ingeri sunt mai altcum decat puștile pentru porumbel Nu pot vorbi, i-am zis, nici eu in oglinda Nu te pot privi…