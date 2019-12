Lucian Avramescu: În război cu mine însumi Plec la razboi, iubito, la razboi Nu ca pe vremuri calare pe cal Nici cu tancul sau supersonicul Merg singur, tragand de armamentul gandurilor ca un hamal Lumea e-n lupte grele, Razboaie cu duiumul aflu la orice pas Dar eu nu ma recunosc in niciunul dintre ele Așa ca razboiul cu mine insumi e singurul care mi-a ramas Lupt la baioneta, Sap cu lopata tranșee Acolo unde ma zaresc trag in plin Și ma opresc doar atunci cand in fața e o femeie Sa ma apere, pune pieptul ei Delicat sau ca un obuz Iar eu incetez o clipa lupta Sacrificiul ei e prea mare și-l refuz Sunt razboinicul fara mila Gladiatorul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

