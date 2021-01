Lucian Avramescu: În inimă-i o inimă mai mare Tu, ingere, care le stii pe toate Pune-mi o vorba Sus și fa-mi dreptate Caci n-am cerut un cer și jumatate Ci doar un mic crampei de libertate Da-mi vorbele-ndarat ca uit de ele Și mut ma uit la arbori și la stele Mi-s lacrimile ca buștenii, grele Da-mi vorbele-ndarat ca uit de ele Țin inima in palme, sangereaza De ce mi-o pui din nou la incercare Taind-o in bucați mereu mai mici Ca pe un miel de Paște pe frigare Era candva culcuș de sentimente Azi, cu chirie-n ea, singuratatea Alaturi deznadejdea-și face loc Și-afara-au scos in branci divinitatea Imi spui ca totu-i vis și mi se pare Ca vorbele… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Puterea zilei, exprimata printr-un lapte covasit, ce se prelinge incet din toate orizonturile, inlatura cu greu opoziția unei nopții iernatice fara iarna. Am avut timp sa privesc zorii care au inceput la orele 7 și 36 de minute cand țuguiul cu cruce al Bisericii Sfantul Andrei a inceput sa se lase desenat…

- Mi se parea ca sunt trist, mi se parea Ca salcamii vorbesc cu mine in somn și eu le strig Treziți-va voi arbori ai neantului inflorit, iarna se napustește peste voi Mi se parea ca sunt viu, ca strang de pe jos, ca o maturareasa, Vorbele mele de iubire, toate risipite ca niște frunze toamna, Ruginite…

- Vreme ploioasa, britanica, fundasi adversi tepeni si mijlocasi asisderea, fara fantezii dar mesteri la faze fixe. Cam asta a fost tabloul in fata lui Mirel Radoi, un selectioner care si-a intarit din nou defensiva, in care a sarit in ochi doar progresul vizibil al lui Nedelcearu. O repriza amorfa, fara…

- Il cunoaștem pe de rost, nu mai are niciun secret pentru nimeni – și totuși, in fiecare toamna, parcul ne ia prin surprindere cu o nebunie de culori. Cu spectaculoase nuanțe de frunze și zboruri care ne semnalizeaza limpede ca a venit toamna. E timpul sa ne acoperim inima cu ceva: A venit toamna in…

- Lucian Avramescu M-am trezit la cinci, cand intunericul inca nu se ingana cu lumina, tronand singur peste o lume cufundata in somn. Plec spre laptopul care este instrumentul revenirii mele la viața normala, fiindca voi nu ma certați pentru muțenie, prefacandu-va ca n-o vedeți. Indulgența asta eu am…

- Vineri, 30 octombrie, biserica manastirii Stavropoleos implineste 296 de ani de existenta. Lacasul de cult, „Gingasa ctitorie”, cum o numeste istoricul Constantin C. Giurescu, situat in centrul vechi al Capitalei, de o frumusete unica, este o constructie deosebita in stil post-brancovenesc, care…

- Emoțiile pozitive pot fi benefice pentru creșterea imunitații. Inima este primul organ format in organism și ramane pentru toata viața cel mai puternic dintre toate. Aceasta genereaza o energie electromagnetica de 60-1000 de ori mai puternica decat a creierului. Studiile facute de cercetatori arata…