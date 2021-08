Lucian Avramescu: Îmi dau un bobârnac cu bis (șotron la o poză) Candva eram si eu ca ele Purtam la brau flinta cu stele Ele se dau cu-acuarele Dar le iubesc ca-s ale mele Prins intre ele ca in laț N-am replica la gestul haț Cu șapteștrei de ani pe muche Le las in voie sa ma țuche Una mi-e fiica, alta soața Viața mea inca le invața Ca poți face la multe fața Știind sa coși cocori din ața Cu poza lor cum vezi ma joc Suport exilul la mijloc Nici nu mai am breton deloc Iar fața mi-e de mormoloc M-aș decupa, dar nu știu cum Poate ieși din laptop fum De bag o foarfeca acum In mecla mea buna de drum Ho, ca nimic nasol n-am zis E ziua mea și mi-e permis Sa-mi dau… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

