Lucian Avramescu: Hristos a înviat mai devreme Cel mai lung timp este cel care curge, pana invie, diseara, Iisus Hristos. Mai lung decat cel de doua milenii si ceva e cel ramas pana la miezul nopții, cand preotul da vestea si ne cheama sa luam lumina. Numai ca eu nu mai am rabdare si spun de acum Hristos a inviat!, fiindca știu ca el a inviat de atunci și viu e in cer, iar rostul de a minți nu mai are niciun rost. Ma uit pe cerul care in zori nu e roșu, ci plin de nori cenușii ca o blana de iepure. Doar un nor e alb și e mare cat un urs polar și s-a proțapit in fereastra mea dinspre apus cu toate ca eu aștept rasaritul din partea de rasarit… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

