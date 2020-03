Lucian Avramescu: Hei, poete, sublimul stelei tale-a murit Hei, poete, sublimul stelei tale-a murit Geaba harnici prieteni te imbraca-n statuie Armura ți-o pun, ca pe-o turla de schit Și arați caraghios, prins pe soclu, in cuie Tu ce-n ani, refuzand, pe tunica medalii Caci nu pe tine te medalia voia lor habauca Ai ajuns in campie sperietoare de ciori Sau corb croncanind pe o batrana uluca Adio frumusețe, mareție și fala Adio galagioasa mulțimilor reverența Bolnav, la propriu-ți spectacol de gala Nu mai arați a poezie, ci a lugubra absența Absent tu din tine, cine ar fi crezut Ca te stingi intr-o zi ca sub vant o feștila Prea obosit sunt sa rad, pre… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

