Domnilor, avem, am avut, vom avea fiecare o iubita Cu exceptii, fireste, femeia e singura care Prin sufletul nostru umbla cu pași de rachita Prin zapezile care troienesc orice barbat, poate face partie și face carare Fara ea, va jur, am fi orfani Nu-i vorba de mama, ci de femeia care maturi ne alapteaza Cu poezia candorii ei fara margini. Cand ratacim prin deșert, femeia doar lumineaza E firește fragila, cade pe așternutul plansului uneori Chiar tanara fiind spune ca se suspecteaza de celulita Sanul ei e neted, popoul se arata rotund ca luna in nori Ce tragice candori traiește o femeie indragostita…