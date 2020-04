Lucian Avramescu: Fără iubire, femeia e un lemn pe care îl ții în brațe Dorm, așa cum am mai marturisit, puțin. Nici in liceu nu dormeam cine știe ce. In facultate mai deloc, iar nopțile pierdute cu amaratul de pocker, in care excelam, se faceau, puse cap la cap, trei, toți cadeau lați, iar eu inca aș mai fi jucat și paream odihnit. Rotunjeam, cu ceva noroc și pricepere, bursa evaporata și suplineam ”la o ciorba in plus”, banii cheltuiți și incasați pentru cartela de masa pe care o vindeam mereu. De cand am amuțit, nopțile in care ceilalți adorm și raman singur treaz, sa-mi tai in tihna feliile de liniște, uit de infirmitate. Vorbind doar cu mine in cap, toate instrumentele… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

