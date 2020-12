Lucian Avramescu: Fă-mi un rezumat al bucuriei, spuse iubita mea Fa-mi un rezumat, spuse iubita mea, dar fara metafore! Traseaza granița dintre ce a fost și ce este Simplu, cu creta! Noteaza, spun hotarat, ca un contabil de primarie: Stralucitoarea lenjerie a cerului, prospete cearsafurile Apretate de luna, cuptoarele care omoara pulpele porcului deja mort, orizontul cu coloritul buzelor argintiu Lazile de Borsec, stivuite la indemana, spre a stinge invenția din gatul meu a ultimului Scotch whisky Langa rafturile de ardei copți puși in oțet, la borcan, vecinatatea verzei murate, butoiul cu muraturi, cimbrul spanzurat pe perete cu – in sus – radacina Toate… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Buna dimineața! Focul facut in soba este plin de bucuria flacarilor vesele care danseaza pe ritmuri știute doar de ele. Faptul ca focul duduie in soba este marturia priceperii in a-l face… cu toate ca la cate femei ați iubit, cele mai multe prin scris, este posibil sa va fi furat inima pentru o clipa…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai celebri și apreciați artiști din showbiz-ul romanesc. Acesta iși surprinde fanii de cate ori are ocazia cu imaginile sale, alaturi de animalul de companie (cațelul Cheluțu) și iubita lui Babs.

- Roaga-te, spuse preotul, enoriașului din mine Care moțaia pe ganduri, bleg ca o pasare care sta intr-un picior, Oropsita de iarna ce va veni Dumnezeu e cu tine, fiule, mai spuse Inainte de a muri batranul prelat Și eu n-am mai apucat sa-l intreb cum sa ma rog, Ce sa zic, fiindca de cerut mi-e rușine…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj au trimis in judecata dosarul barbatului acuzat ca și-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cuțit, din cauza geloziei, in luna august in județul Cluj. Aceasta avea 30 de ani și era asistenta medicala, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat…

- Buni zori! Va spun astfel pentru a nu strica o obișnuința de prietenie, fiindca, sculat sa muncesc la șase fix, stau de doua ore și jumatate langa pixul pe cat de util pe atat de cusurgiu care se cheama laptop. Mai bine scriam cu pana de gasca, inmuiata in calimara sangelui meu, cum iscaleau regii declarațiile…

- Bogdan Ionescu și iubita lui, Sheila, au decis sa spuna „Da” in fața ofițerului starii civile, insa emoțiile dinaintea marelui moment au fost compleșitoare. Imagini inedite de la evenimentul monden!