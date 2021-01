Lucian Avramescu: Ești frumoasă ca un bidon (poezie de amor) Ești frumoasa ca un ghiozdan Pe care-l duc in spate In el am pus teanc, ca pe niște carți Saruturile mele nenumarate Ești frumoasa rau de tot Ca o inamica cetate Pe care am incendiat-o, i-am spart zidurile Și am luat-o ostateca pentru nițica eternitate Ești frumoasa Ca la țara, cu acoperiș de șindrila O casa Ma dau in vant dupa tine Ca dupa nectar Niște hamesite albine Ești frumoasa, ce mai, ca un bidon Din care a baut apa Dumnezeu Ce va mirați așa? Acum in el e pus la pastrare sangele meu 17 ianuarie 2021, Sangeru Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

- Nu fost-am doua toane paralele S-a nimerit ca de la inceput Sa ne spalam picioarele, ca-n biblii Iar parul tau sa-mi ștearga glasul mut Noi nu ne-am rastignit cu indulgența Supliciul in piroane naște groaza Iubirea n-are termen de scadența Iar infinitul nici el nu dureaza Și totuși amandoi ne-am spus…

- -Orele zero și niște minute. Sangeru sub bombardament – O, Dumnezeule, se-aprinde Terra I-o stare avantata de razboi Nicicand in noaptea dubla dintre ani N-am pomenit așa un taraboi Aprins e cerul, un vulcan cu lava De jos in sus cu flacari ample ninge Cosarul unuia ce-i dus cu totul Arde mocnit și…

- Da de mancare iluziilor Nu le lasa flamande Nimic mai dezgustator decat Azilul iluziilor care mor de inaniție Da-le hrana inimii tale Pune-le pe masa biscuiții norocului Culoarea de secara a painii seara Imbraca-le in borangicul nimicului panditor Nu sta, hranește-ți iluziile Atat cat sa-și pastreze…

- Lucian Avramescu Ca un tata care a facut, cu femeile lui, copii de piatra Sunt eu, rezemat de eternitatea lor Care nu ma lasa sa cad Ce faci cu atatea stanci, ma intreaba o voce Careia cu tacerea mea ii raspund: Le cresc mari, apoi le dau drumul sa se rostogoleasca Peste aceste trecatoare secunde…

- Imbatraneste poza mea pe perete Parca ar fi portretul lui Dorian Grey Dar gandul meu urmarește in vis fete Ratacind singuratice și triste pe alei Zorii despica noaptea de ziua Eu, indecis, pe linia a orizont a ultimei stele Ma intreb spre unde sa-mi urnesc pasul Și-n care sa locuiesc dintre ele In…

- Lucian Avramescu buni zori, fii gata de lupta soldat e-o batalie cum n-a fost și alta nu vine din pricina asta, intre Afganistan și Odesa nu uita sa pastrezi un ultim cartuș pentru tine iubește-ti femeia, matura sau abia incercata iubește-o sincer, metodic, sa te tina minte inceperea celui de al…

- Nu sunt bolnav doar eu, bolnava tu, Nici doar vecinii noștri buni, de scara Boala cu toate carantinele din lume Ajuns-a grea, urata, planetara Nu știu copacii, din padure, daca Nu au și ei covid sau altceva Și piatra care a deprins sa taca Atunci cand cu barosul dam in ea Traim o nesfarșita pandemie…