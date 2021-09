Lucian Avramescu: Elogiu vocalei U Buni zori, prieteni, iar se face ziua Tot n-au venit consoanele in SUNT Ramane U, vocala singulara Groapa comuna-a unui fost cuvant Alo, poete, te-ai zmintit cu totul U seamana c-o ceașca de cafea Sau poate fi cristalul unui zambet Din care chiar șampanie poți bea Te bucura, deci, viața e frumoasa U-s brațele unei femei de soi Care te strang c-o ferma duioșie U nu exista-n crime de razboi Nu-ncepe-aiurea, U e cupa plina Ambrozia din care zeii beau Ce altceva? Firește ca lumina Toarna-mi și mie ospatar, ca vreau In U ridica mainile a ruga Asceții unui sinuos declin U poate fi vasul din Nazaret… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

