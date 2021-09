Lucian Avramescu: De la Papa Francisc, la Petrutza Petruța Ieri am avut o zi amețita. Am ațipit puțin și nu știu daca intunericul straveziu de afara e de buni zori sau de buna seara. Amețit ai fost toata viața, m-ar tachina colegul meu de liceu, de la Valenii de Munte, Petre Rudei, la care am stat un timp in gazda. Rar se intampla sa nu ne persiflam cu o duioșie de chivuțe care dupa ce s-au paruit, iși impart scatoalce de bunavoința. E seara și toata ziua am exersat diplomația impacarii a doi zidari, frați. Nu mi-a ieșit. Diplomația presupune elocința, mimica, tonuri schimbatoare, ori eu am doar instrumentul vorbirii cu litere și un telefon arheologic.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetiței a sunat marți, 1 septembrie, in jurul orei 19.50, la 112 și a semnalat polițiștilor orașului Valenii de Munte, județul Prahova, ca fiica sa de 3 luni, nu mai respira și este posibil sa fie decedata. Un echipaj medical a constatat decesul bebelușului, iar IPJ Prahova a anunțat ca a deschis…

- N. D. La sfarșitul saptamanii trecute s-a incheiat cea de-a V-a ediție a Olimpiadei Europene de Informatica pentru Juniori, organizata in premiera in Romania, la Ploiești, in perioada 24-28 august a.c., iar cea mai ravnita medalie, de aur, a ramas acasa, in Romania, in municipiul reședința al județului…

- Arhicunoscutul poet, prozator și jurnalist Lucian Avramescu s-a nascut la data de 14 august 1948, in localitatea Sangeru, situata in partea de est a județului Prahova, intr-un cadru de natura, bland, placut și ocrotitor, pe Valea Cricovului Sarat, la poalele dealurilor. A facut studii gimnaziale in…

- Astazi a fost o zi speciala pentru orasul Valenii de Munte cu multiple evenimente prilejuite de deschiderea cursurilor Universitatii Populare de Vara „Nicolae Iorga” (editia nr. 68) si desfasurarea Targului de Sfanta Marie. Au avut loc momente solemne la statuia marelui savant, din fata Centrului Cultural…

- F. T. Ieri dimineața, polițiștii prahoveni il cautau pe un tanar care fugise de sub escorta chiar in momentul in care era prezentat instantei cu propunere de arestare. Intamplarea este relatata intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova, astfel: „La data de 11 august a.c., in jurul orei 17.00, un tanar…

- Cu ocazia marcarii „Zilei Informarii Preventive”, astazi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova organizeaza o serie de actiuni care au rolul de a aduce la cunostinta cetatenilor pericolele la care se expun in cazul nerespectarii unor reguli de prevenire…

- Traficul a fost dirijat pe DJ102L, in Catina, din cauza unui grav accident de circulație. Un tanar a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit in afara parții carosabile apoi a lovit o construcție. Potrivit IPJ, autoturismul condus de un sofer de 21 de ani, din Catina, pe directia Cislau catre…

- Doi cetațeni au fost luați de viitura, impreuna cu mașina pe care o spalau in raul Teleajen, in cartierul Rizanești, al orașului Valenii de Munte. Incidentul s-a petrecut astazi, in jurul orei 13.00. Debitul crescut al apei i-a luat pe cei doi prin surprindere și au ajuns cu vehiculul in mijlocul albiei…