Pazind eu noaptea Fiindca ingerul meu de veghe iși luase liber Am notat, ca santinela a cerului, cateva din Cele petrecute in tura mea: De pilda cuvantul stea e mai inalt și mai sus decat steaua, Vazduhul, adica adancimea geometrica unde fac unghi drept vazul cu duhul, vazul neajungand pana la duh, e și el mai sus in forma de cuvant Cuvantul cer fiind singurul egal pe lung și pe lat cu cerul Am acordat apoi atenție stelelor cazatoare Nu este adevarat ca moare un om cand cade o stea Nici steaua nu moare fiindca ea nu cade, ci se duce Facand schimb de locuința In alt cvartal, cu o stea care-i…