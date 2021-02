Lucian Avramescu: Dacă Lupoaia era Terente! Un nou scandal de furt zguduie de ras Bucureștii, ca un cutremur blajin care vindeca frica de pandemie și ne proiecteaza in lumea satirica a lui Caragiale. Din grupul sculptural amplasat de treptele Muzeului Național de Istorie, infațișand Lupoaica, mama adoptiva a fraților Romulus și Remus, și pe nefericitul imparat Traian, strabunic de la Ram al baștinașilor de pe Dambovița, a disparul coada care parea atragatoare prin dimensiune. Furtul ar fi scandalizat cu incruntari daca nu era imbracat umoristic in bancuri, prelungindu-le pe cele de la inaugurare. Imparatul e infațișat cam neimplinit in… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

