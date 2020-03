Lucian Avramescu: Cu porcul în spinare Tata Mihai si mama Lenuta, bunicii mei sub acoperisul carora am crescut, rasfațat cu gestul ocrotitor si privirea blajina, si mai putin cu bomboane si jucarii, care nu se potriveau pe punga lor, au pastrat obiceiul de a ma alimenta si matur fiind, aflat la slujba cu leafa, ceea ce ei n-au avut niciodata. Ma gaseam ziarist la Rm Valcea, cand mi-au trimis scrisoare ca imi cresc un porc, sa am carne ”pentru cei doi copilași”, Alis și Arin. Porcul avea, detaliu decisiv, 60 de kile ”in viu” inaintea Paștilor. Pana la Craciun se face de 150. Vestea era grozava, dar caratul porcului de la Sangeru,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, dupa o sumara experienta ploiesteana, m-am intors, pe roțile caruței mele cu motor, la Sangeru. Am gasit satul frisonat de un incendiu care se stingea progresiv sub tulumbele aprige ale pompierilor veniți cu sirene similare celor care anunța sfarșitul lumii. A ars casa doctorului Dedu, iar eu…

- Un cunoscut fotograf a adus la Slatina al 12-lea album al sau dedicat redescoperirii satului romanesc. Printre „actorii“ povestilor in imagini se regasesc si tanti Lenuta si tanti Olga, oltencele care au pregatit bucate de demult.

- Gasindu-ma in imprejurari neprielnice sufletului meu, asaltat de indoieli legate de sanatatea trupului, fiindca ambele stau legate cu un fir invizibil, n-am avut timp sa joc in odaia de spital ”Hora Unirii”. Cocoțat pe o scara amețitoare a investigațiilor de toate tipurile, ma uit in jos cu teama,…

- Noroc chiar in pline sarbatori de iarna, pentru un barbat din Satu Mare. Omul este fericitul caștigator al unui fabulos premiu la Loto, in valoare de aproape 5 milioane de euro. Ca sa fie totul și mai frumos, a primit vestea cea mare chiar in ziua de Craciun.

- O ceata numeroasa de colindatori, copii de școala și tineri din Apostolache și Sangeru, reuniți sub grupul folcloric Bujorel de Prahova, au poposit la Muzeul Pietrei unde și-au rostit urarile, au executat dansuri cu maști și au cantat vechi colinde, spre incantarea gazdelor. In final ei au ținut sa…

- Fostul ministru al Justiției Robert Cazanciuc este ingrijorat de intenția Guvernului „de a sfida din nou voința romanilor”, exprimata la Referendum, Constituția, deciziile CCR, prin pregatirea unei noi asumari de raspundere, asta dupa ce Cabinetul Orban a adoptat Memorandumului pentru desființarea…

- Mai, baiatule! Aveam pentru tine si alta varianta-apelativ, tot cu inițiala B, ușor bovina. Nu te beștelesc astfel, situandu-ne in a doua zi de Craciun și e pacat, cica, sa raspunzi simetric jegoșeniei. Iți fac o marturisire pe care, firește, n-o meriți – am scris, de cand ma știu, zilnic. Ca scriu…

- Este doliu in lumea modei, chiar inainte de Craciun! Celebrul creator Emanuel Ungaro s-a stins din viața sambata, la Paris, la varsta de 86 de ani. Vestea fost data duminica, 22 decembrie, de familie.