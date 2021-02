Lucian Avramescu: Chipul drag al dragei mele mi-e mai drag, Marite Doamne, decat cerul plin cu stele liniștit, dormind pe brațu-mi chipul drag al dragei mele admirat-am luna noaptea gazele roind din iarba fara margini, lumea toata care azi a prins sa fiarba mi-a placut mersul pe piscuri și-am purtat la subsuoara aripa ce Tu mi-ai dat-o in cel mers nebun pe sfoara te-am slavit in gand, Marite c-ai facut din gresii Gea dar mai inspirat din toate vad c-ai nimerit femeia cu caldura ai facut-o aveai lacuri, pești și crang dar sa-ți faca ție Fiu ți-ai dat seama ca n-ajung sunt ca tine, Doamne Sfinte dar discret, fara sa spui nu faceam țanțari… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Iertati, prieteni, trista mea revolta E vremea scarnaviilor umane S-a cocoțat pe soclu pleava lumii Iar Dumnezeu e dat jos din icoane Nu-i omul pentru om lup, ci hiena Cara la vale-o ampla viitura Curaj, onoare, omenie, mila Și lasa-n loc pustiitoarea ura Citesc despre-un barbat ce-i o mandrie Un…

- Iata-le, cu aripile lor, aparențele Țin de mana apusul Ca niște evantaie peste chipul frumos al femeilor Eu, cel care tac de o veșnicie Pot ține in brațe aparențele care vorbesc in locul meu Mana mea și barbia mea carunta Nu-s oare din familia celor sortite pieirii, Aparențele unei aparențe? Somnolent,…

- Motto: nu singuri ne-am ales atomul norocul doar și-l face omul Autorul Norocul meu suie in tren agale La clasa-a doua ca-i mai des in toate Iara vagoanele de lux, chiar și regale Merg pe aceleași roți (in rima, roate!) Hei, urci cu mine? Stam la o țigara Norocul vrea sa stau chiar langa el Miroase…

- Fa-mi un rezumat, spuse iubita mea, dar fara metafore! Traseaza granița dintre ce a fost și ce este Simplu, cu creta! Noteaza, spun hotarat, ca un contabil de primarie: Stralucitoarea lenjerie a cerului, prospete cearsafurile Apretate de luna, cuptoarele care omoara pulpele porcului deja mort, orizontul…

- Ma gandesc daca viitoarea mea carte n-ar trebui sa se cheme ”Doar ochii tai recita poeme de dragoste” și nu ”Poezii de dragoste și atat” Ninge a nesfarsire si eu nu vreau sa stric zapada, Desperecheatele mele ciubote ar iscali autografe de mistreț fugarit pe coala ei ori eu aș scrie mai degraba o…

- Roaga-te, spuse preotul, enoriașului din mine Care moțaia pe ganduri, bleg ca o pasare care sta intr-un picior, Oropsita de iarna ce va veni Dumnezeu e cu tine, fiule, mai spuse Inainte de a muri batranul prelat Și eu n-am mai apucat sa-l intreb cum sa ma rog, Ce sa zic, fiindca de cerut mi-e rușine…

