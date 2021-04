Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Matrona a fost o copila saraca si orfana, roaba in casa unei evreice cu suflet rau, din Tesalonic. Aceasta neincetat isi batea joc de credinta Matronei si tot timpul cauta toate mijloacele pentru a o face sa se lepede de Hristos si sa mearga impreuna cu ea la sinagoga. Cand Pautilla, stapana…

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Camerele de supraveghere dintr-o biserica din Ucraina au surprins un hoț cu frica de coronavirus și de Dumnezeu, care și-a dezinfectat mainile și și-a facut cruce inainte de a fura banii din cutia milei, scrie Publika.md.

- Este milionar și nu se sfiește sa munceasca. Are tot ce iși poate dori un om, de la familie, faima, avere, insa nu ași ascunde latura sensibila cand vine vorba despre ajutorarea celor care au nevoie. Codin Maticiuc vorbește despre Biserica, preoți și Dumnezeu intr-un interviu oferit in exclusivitate…

- Doar în acest Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu putem descoperi mesajul Creatorului Universului transmis generației de oameni ce traiește astazi pe pamânt. Biblia este singura carte din lume care vorbește de trecut, prezent și viitor. Profețiile inspirate, scrise cu mii de ani înainte…

- Sarbatoarea Întâmpinarii Domnului aminteste aducerea la templu a Mântuitorului Iisus Hristos de catre Sfânta Fecioara Maria, la 40 de zile de la Nasterea Sa. Acest mare praznic a fost instituit de împaratul roman Justinian I (527-565), mai înainte facându-se…

- Desi au fost monahi si au trait retrasi, Sfinții Trei Ierarhi au fost mereu prezenti in lume prin cuvant si fapta, a spus sambata Parintele Daniel Buda, Decanul Facultații de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu. La fel ca cei trei sfinți, teologii sunt și azi chemați sa impartaseasca intelepciunea…

- Profeția Bibliei despre raul Eufrat care se usuca inainte de a doua venire a lui Iisus Hristos și sfarșitul lumii se poate desfașura in mod neintenționat in Turcia, a susținut un expert in scripturi. Sfanta Biblie evidențiaza o serie de evenimente care se vor desfașura inainte, in timpul și dupa a doua…