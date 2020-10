Lucian Avramescu: Buni zori! Țesătura vieții, deșirată azi noapte, o ia de la cap Stau pe ganduri. Și gandurile ce zic? Ma suporta. Nu țipa. Tac. Ieri am apucat sa mai citesc ceva, relaxat in privința carții mele, care se afla acum in mainile tipografilor, din romanul autobiografic al lui Lucian Blaga, ”Luntrea lui Caron”. In carte e viața intreaga, cu napaste și iubiri, a visatorului din Lancram. Chiar și poeziile din carte sunt ale lui. Numai numele personajului central e schimbat, iar iubitele lui au și ele alte nume. Ca și Goethe, Blaga a tot fost indragostit pana la moarte, iubirea ramanand unicul bandaj in fața ranilor pe care istoria i le randuise cu imbelșugare. O Ana,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

