- Un tanar in varsta de 25 de ani, din satul Rotopanești, comuna Horodniceni, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Constantin Bogdan Hreamata și-a lovit un vecin cu toporul in cap, in curtea acestuia din urma.…

- Avea cinci ani cand Nicolae Craciun a fost ales primar al comunei Cenad. 20 de ani mai tarziu, tanarul Andrei Tita de la USR PLUS reuseste sa obtina un numar dublu de voturi comparativ cu primarul in functie al localitatii si sa devina cel mai tanar primar din judet. Andrei Tita are 25 de ani […] Articolul…

- Un accident grav s a produs astazi, 27 septembrie 2020, pe raza comunei Dumbraveni, judetul Suceava.Un tanar motociclist, de doar 27 de ani, si a pierdut viata.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, accidentul s a produs intre un autoturism si o motocicleta, in comuna Dumbraveni…

- Cine o știe pe Melody Thomas Scott o portretizeza drept actrița formidabila din Nikki Newman in „The Young and the Restless”, insa in spatele uneia dintre cele mai de succes femei sta o poveste de viața dureroasa, conturata in jurul abuzurilor traite și ale nedreptații.

- Pe 21 septembrie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Leordeni au continuat cercetarile in mai multe dosare penale privind savarsirea infractiunii de furt calificat, si au retinut un tanar de 22 de ani, din Cateasca. Din cercetari s-a stabilit ca, in perioada mai-septembrie, tanarul ar fi…

- Grav accident in sectorul Ciocana din Capitala. Un tanar de 23 de ani a fost lovit de o masina pe o trecere de pietoni. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui automobil si postate pe internet.

- Un tanar de 18 ani a ramas fara telefonul mobil, dupa ce a fost jefuit in plina strada, de catre doi indivizi, in sectorul Rișcani al capitalei. Suspecții au fost incatușați, la scurt timp, de catre oamenii legii.

- Buni zori. Ceasul agațat pe perete arata șase fix, cu doua linii ințepenite una peste alta și doar ața de borangic a secundarului pare a avea un pic de viața in ea. Lumina nu și-a scos inca șomoioagele de vata cafenie cu care șterge geamurile de noapte, iar eu ma gandesc la vizita prietenul meu, Mitica,…