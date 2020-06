Lucian Avramescu: Buni zori! Salută, dacă n-ai cuvinte, cu bătăile inimii Difuza dimineața a tacerii, nu-mi aud vorbele care au fost inghițite de noapte Bucura-te, zise ingerul, care nu-și incheiase tura pazitoare, Ca poți sa-ți asculți inima Bataile ei sunt cuvintele tale Saluta cu ele zorii, pasarile care ard pe cer in lumina soarelui, Bucura-te… Parea un ordin ceea ce ingerul, care nu ieșise inca din tura de noapte, Imi spunea Cu aspra lui blajinitate. Bataile inimii sunt cuvintele tale Și da-le crezare cat inca mai poți, bucuros, sa le-auzi Da, ingere, zic, dar eu vreau altora sa le spun Cuvintele de salut care nu mai sunt, Ei nu-mi pot auzi inima! Te inșeli, spuse… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

