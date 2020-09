Lucian Avramescu: Buni zori! Romanul meu ”Despre singurătate” nu este despre singurătate Cei care nu mi-au citit romanul ”Despre singuratate”, unicul pe care nu l-am abandonat pe traseu, obișnuit cu poezia care se scrie dintr-o respirație, ma intreaba, știindu-ma, de ce un astfel de subiect crunt. Dar cartea mea e un triumf al iubirii și e in conflict cu singuratatea, mai ales ca eroul, pe alocuri, sunt chiar eu. Ori eu nu posed antrenamentul singuratații! Citesc, de ieri, o carte de care n-am știut, a lui Lucian Blaga. Se cheama ”Luntrea lui Caron” și e un fel de roman autobiografic. Mi l-a facut cadou Giorgiana, știindu-mi dragostea pentru poetul din Lancram. Cartea asta care… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Muncipala Lugoj și „Casa Bredicenilor”, in colaborare cu Primaria Lugoj, au organizat și in acest an, in cadrul Festivalului International „Lucian Blaga” de la Lugoj – editia a XIX-a 2020, Concursul de Creatie Literara – Poezie și Eseu – editia a X-a. Anul 2020 este un an aniversar…

- Vesnicia nu se mai naste la sat, cum credea poetul din Lancram. Acum vreo doi ani, umbland eu prin imprejurimile Albei Iulii, in cautarea unor izvoare pentru volumul meu ”Cartea cartilor Borsecului” am gasit greu mormantul lui Lucian Blaga, fiindca unii localnici ma trimiteau sa-l caut in cimitir, alții…

- Citesc matinal un articol scris aseara de ziarista care mi-e soție și coleg de munca la AMPress. A fost lecturat rapid și primește mustrari, unele insalubre. Nu te speria de injuraturi Giorgiana! Ca ziarist ești injurat mai ales cand ai dreptate. Daca nu te obișnuiești cu asta, trebuie sa abandonezi…

- Ziarul Unirea Expoziție de arta plastica „Sebeșul in culori”: Un nou orizont de culoare și armonie din partea artiștilor plastici sebeșeni Prin Expoziția de arta plastica „Sebeșul in culori”, organizata in perioada 15 august – 30 septembrie 2020, la Casa Memoriala „Lucian Blaga” din Lancram, va propunem…

- Ziua iși face singura portretul, desenandu-se migalos. Nu-i nevoie sa te inhami la Carul Mare, incercand sa-l muți de pe cer cu sforțari care te depașesc. Cosmosul iși are legile lui care te includ. Așteapta ziua, daca o iubești, așteapta noaptea daca somnul nu intra in obișnuințele tale. Un doctor,…

- Recent, Rodica Garilița, profesoara la Liceul ”Mihai Sadoveanu” a scos de sub tipar cartea ”Poeme de incalzit sufletul”. Cartea, deocamdata a fost editata in 100 de exemplare, are 110 pagini, peste 100 de poezii și o prefața generoasa, scrisa de criticul literar Aliona Grati: ”Poezia Rodicai Gavrilița…

- Citesc, inainte de a ma apuca matinal de lucru, un text scris de un medic roman care profeseaza in Germania și care se intoarce din concediul pe care l-a parcurs in Romania natala. Dincolo de detaliul ca scrie scarbit, ținand penița la distanța mare de nasul sau devenit excesiv de fin, despre neajunsurile…

- Buni zori, va zic din nou! Citesc comentariile inteligente ale cititorilor Jurnalului muțeniei mele, constatand – a cata oara? – ca scriitorul e inca pitit in mulțime și nedescoperit. Gasesc observații uluitoare despre viața, destin, oameni și mizeria umana. Sunt trimis cu gandul la ”Meseria de a…