Lucian Avramescu: Buni zori, prieteni, vâslim deja în Noul An! -Orele zero și niște minute. Sangeru sub bombardament – O, Dumnezeule, se-aprinde Terra I-o stare avantata de razboi Nicicand in noaptea dubla dintre ani N-am pomenit așa un taraboi Aprins e cerul, un vulcan cu lava De jos in sus cu flacari ample ninge Cosarul unuia ce-i dus cu totul Arde mocnit și nimeni nu-l mai stinge Intorși din lume, sangerenii mei Platiți au fost pesemne cu petarde Caci de prin curți pornesc la nesfarșit Ghiulele, artificii și bombarde Plecat-au, cei mai mulți, pentru avere Viteji și hotarați ca la Oituz Dar fiecare capșunar s-a-ntors Purtand la subsuoara un obuz Nu-i… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Se lasa de Craciun Din cer cad stele Iar tu imi ceri Cadoul carții mele De-aș fi Iisus, peste Ocean aș trece Fara sa-mi pese ca e apa rece Caci inima din piept nu s-a racit Iubito, de demult, din infinit La mine-i vara langa soba doar Și ți-aș aduce nu doar cartea-n dar Ci-al sufletului chinuit altar…

- Sa nu-mi spui ca ești frumoasa Și nici mie sa numi cei Caci raspunde-voi, nu ești Dar miroși vara a tei Și nici noaptea nu ești altfel Numai ca miroși a luna Iar in brațele-mi miroși Cu totul a voie buna Zi-mi ca sunt frumoasa, zi-mi, Mangaie-ma pe spranceana Și ca seman nițeluș Cu cea Leana Cosanzeana…

- Lucian Avramescu M-am trezit la cinci, cand intunericul inca nu se ingana cu lumina, tronand singur peste o lume cufundata in somn. Plec spre laptopul care este instrumentul revenirii mele la viața normala, fiindca voi nu ma certați pentru muțenie, prefacandu-va ca n-o vedeți. Indulgența asta eu am…

- Zorii inca nu se arata la Sangeru. Mari draperii negre stau pe dinafara nu doar in geamurile mele. Cosmosul tot este ca-n vremea bombardamentelor, cand alarmele anunțau raiduri inamice, iar oamenii, pitiți in case sau subsoluri, stingeau orice lampa sau muc de lumanare care ar fi indicat piloților unde…

- De ieri, de la pranz, pana azi noapte tarziu, am operat ceea ce se cheama prima corectura pe șpalturile volumului ”Confesiunile unui mut care a vorbit candva”. Paul, patronal tipografiei, cu distinsa sa doamna, mi-au facut o vizita de curtoazie, la Sangeru, ”sa ma vada”, fiindca nu ma știu așa (adica…

- Buni, zori! Toamna, la Sangeru, dupa seceta lunga și-a instalat recuzita de nori pe care a uitat-o aici, compacta pe un cer care nu mai e. Imi scrie Hanna, poeta olandeza care și-a abandonat metafora, greu vandabila in Țara Lalelelor, facandu-se medic homeopat. Ma inștiințeaza ca și-a vandut casa cu…

- Aseara, scultorița Anca Iacob, a trimis in telefonul performant al fiicei mele, stadiul in care se gasește, din lut maleabil, portretul meu efigie pe care intenția dominanta ar fi sa-l postez aproape de intrarea in Muzeul Pietrei la Sangeru. Discret dar vizibil. De cand țin un fel de jurnal la vedere…

