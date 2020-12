Lucian Avramescu: Buni zori, prieteni! Optimismul să dă, azi, pe cartelă M-ați certat pentru o poezie despre moarte, care acompania basorelieful cu chipul meu, sortit sa stea la poarta Muzeului Pietrei. M-ați dojenit cu drag. Am simțit asta și va mulțumesc. Prietenia in vremuri tulburi a ramas doar cea virtuala. Și eu sunt virtual, dar ce vie concretețe a dragostei de oameni, lumina și speranța ne da aceasta firava flacara a prieteniei la distanța. Optimismul, de prea multa intrebuințare, se tocește și se intampla sa sucombe. Mi se intampla și mie. Poate ca și voi incercați uneori, ceea ce nu va doresc, aceste junghiuri sufletești care dor al naibii. Optimismul se… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

