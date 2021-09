Lucian Avramescu: Buni zori, prieteni! E mai complicat să trăiești sau să mori? Întreb și eu! Noaptea se compune adesea din vise-amintiri, realitați traite din nou, fara sa le alegi. Nu ocolesc subiectele grave, iar visul e ca o reconstituire. Uneori moartea este la fel de dureroasa ca și nașterea. Alteori, ambele trec neobservate. Imi amintesc de zilele in care nu-mi puteam inhuma tatal, abandonat de un medic legist la morga fara sistem frigorific din Valenii de Munte. Respectivul, unic și ca atare de neinlocuit in birocrația trecerii omului la cele veșnice, era plecat cu una din multele lui amante la o misterioasa cabana in munți, pe care zadarnic m-am chinuit s-o depistez spre a-l… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri am avut o zi amețita. Am ațipit puțin și nu știu daca intunericul straveziu de afara e de buni zori sau de buna seara. Amețit ai fost toata viața, m-ar tachina colegul meu de liceu, de la Valenii de Munte, Petre Rudei, la care am stat un timp in gazda. Rar se intampla sa nu ne persiflam cu o…

- O prahoveana de 21 de ani din Valenii de Munte, care a plecat cu trenul din Cehia catre Romania, a fost data disparuta, joi, de catre mama sa, in conditiile in care de dimineata nu se mai cunosc detalii sau informatii despre aceasta. Politia Prahova precizeaza ca tanara, Reveica Elena…

- Arhicunoscutul poet, prozator și jurnalist Lucian Avramescu s-a nascut la data de 14 august 1948, in localitatea Sangeru, situata in partea de est a județului Prahova, intr-un cadru de natura, bland, placut și ocrotitor, pe Valea Cricovului Sarat, la poalele dealurilor. A facut studii gimnaziale in…

- Buni zori, prieteni! Ma intreb daca meritam atat de mult și va intreb daca acuarela de prețuire și chiar duioșie pe care o puneți pe chipul meu nu se trage de la infirmitate? Sunt zorii argintii ai unei zile de luni, imi aștept meșterii la Biserica din Livada pe care o vad pustiita de lume, iar la…

- Proiect Program Cursurile de Vara ale Universitații Populare „Nicolae Iorga” 15 – 20 august 2021 Duminica, 15 august Festivitatea oficiala de deschidere a Cursurilor de Vara ale Universitații Populare „Nicolae Iorga” de la Valenii de Munte, ediția a LXVIII-a Parcul ,,Unirii” din Valenii de Munte…

- Intr-o conferința de presa desfașurata joi, la sediul Primariei Ploiești, Andrei Volosevici a criticat activitatea mai multor instituții.Astfel, primarul Ploieștiului și-a aratat nemulțumirea fața de modul in care Consiliul Județean acționeaza pentru constituirea ADI Termie. "Lucrurile merg…

- Societatea HIDRO PRAHOVA SA anunta ca este nevoita sa opreasca distributia apei potabile in localitațile alimentate din tronsonul Valeni-Movila Vulpii, in intervalul 6 iulie 2021, ora 8.00 – 7 iulie 2021, ora 8.00, ca urmare a lucrarilor de mentenanța programate a fi realizate in zona respectiva…

- Accident mortal, in aceasta dimineața, la Corbu (comuna Catina), pe drumul județean 102L. Conform Poliției, un autoturism condus de un șofer de 21 de ani, din Catina, pe direcția Cislau catre Valenii de Munte, a ieșit in afara parții carosabile in localitatea Corbu, lovind o construcție metalica marginala.…