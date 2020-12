Lucian Avramescu: Buni zori! Mă mândresc să fiu laureat al Nobleţei Domniei Tale Nu stiu cum e sa fii laureat al Premiului Nobel Nici altele, cu jurii din confrati, nu mi-au ieșit multe in cale Dar ma mandresc cu aura speciala De a fi laureat al Nobletei Domniei Tale Știu unul care are mai multe premii decat carți Carțile lui inca nescrise sunt premiate Știu altul, vecin de sat cu mine, critic literar, Viața lui e confecționata dintr-o incruntare și jumatate Literatura n-ar avea sens, privire, suflet, catare Prin luneta ei nu s-ar vedea decat un gol inamic Daca tu, cititoareo, nu ai adauga suflet sufletului meu Și n-ai lasa sa se vada și din tine un pic Meseria scrisului… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

