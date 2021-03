Prins cu alte cele, am uitat sa va spun ca ieri, AMPress a implinit 30 de ani de activitate neintrerupta. Da, pe certificatul de inregistrare in catastifele juridice și administrative ale nației, scrie 8 martie 1991. Daca tai un copac, ii poți numara cercurile care se suprapun, an dupa an, masurand, ca un cronometru de impietrita celuloza, varsta. Nu e matusalemica, dar e a celei mai batrane, fiindca a fost prima agenție de presa inființata in Romania postdecembrista. Am inființat-o, punand alaturi doua insuflețiri scriitoricești, a mea și a prozatorului Eugen Mihaescu. De aici și numele AMPress,…