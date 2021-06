Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Avramescu Cineva ma cearta, cu o prietenie laudativa, ca am uitat sa scarman politicienii, cu pieptenele curajos, zice el, al penitei mele (care a suferit modernizari, zic eu, legate de manufactura electronica a scrisului). Nu mai scriu ca Alecsandri, cu pana muiata in butelca mica a calimarii.…

- Unele zile incep foarte devreme. Cand se crapa zorii și canta cocoșii. Aiurea! In București canta claxoanele. Dar zorii merita. 100%. Pentru ca iți rezerva timp pentru oameni, locuri și experiențe memorabile. Așa a fost prima zi din #Aventour la feminin. Avem rezumatul video, iar mai jos povestea și…

- Giorgiana Radu Lucrurile durabile se nasc din maracinii timpului, din impunsaturile gandului frumos al nemuririi. Așa s-a nascut și Muzeul Pietrei din Sangeru – Prahova, așa se naște și Biserica din Livada, inchinata Maicii Domnului, ultima (sau poate nu!) oprire a acestui ansamblu care arata trainicia…

- Am refacut, sub forma unui mare si cuprinzator Muzeu al Pietrei, durata romanescului sat, cel care nu s-a desparțit niciodata de Dumnezeu, creatorul și ziditorul care ar fi un mare pacat cosmic sa nu existe, și l-a dat pe cioplitorul de cruci Brancuși, fiindca așa a inceput fenomenala lui daltuire.…

- Daca in noaptea precedenta un tunet naprasnic a dat deșteparea la orele patru pe toata Valea Cricovului Sarat, azi am fost trezit, chiar cu o ora mai devreme, de o liniște care nici pe lumea cealalta nu e. Acolo mai falfaie din aripi un inger, desculți poate, prin iarba cereasca, trec ca razele de…

- Prietena Mioara Neagu imi trimite mijlocul de a cauta o icoana in care Maica Domnului iși alapteaza pruncul la san. Se cheama Madona Litta și ar fi atribuita marelui Leonardo da Vinci. Mulți spun ca un ucenic de-al lui ar fi realizat pictura și inclin sa le dau dreptate. Oricum eu altfel imaginez icoana…

- Nimic din ceea ce se intampla nu ne arata ca am gasit calea prin care sa ieșim din mlaștina ce ne inconjoara. Nu inaintam, nu avem cum. Mai mult stam pe loc și ne scufundam, avand impresia ca am facut un pas inainte. Guvernarea se scalda in mediocritate și in decizii pe langa subiect. Comunicarea […]…

- Ieri, fiind sarbatoare, meșterul Vasile n-a mai venit cu ajutoarele lui sa adauge pietre aleilor care duc catre ultimul obiectiv al proiectului meu – Biserica de Piatra din Livada. A venit doar prietenul Liviu Mogoș, de la Ploiești, pentru a verifica personal dimensiunile celor trei ferestre care vor…