- N-am fost niciodata statuie! Bustul meu in bronz nu e nicaieri și nu știu daca va fi vreodata undeva. La Muzeul Pietrei, faptuit de truda mea pare-se inspirata, intrarea cere, daca ideea de bust ma enerveaza, macar o efigie de bronz, plicata pe o piatra in care e cioplit, de vreo cincisprezece ani,…

- Bucurie mare aseara in fața Primariei Singeorz-Bai data de vestea ca primarul in funcție Traian Ogagau a mai obținut un nou mandat. Sute de persoane s-au strans in fața instituției, fara insa a purta maști sau a pastra distanța sociala. Polițiștii analizeaza imaginile aparute in spațiul public. Primarul…

- . Intarzie vara in mine și-n tine Refuza, iubito, al toamnei refren Vagonul din coada desfrunzitului tren E iarna, iar pacaleala pentru noi nu mai ține Septembrie-i, iata, compensația verii Noi doi prelungim acest paradis N-accept substitutul cu toamna din iarna O vara prelunga, cum știi, ne-am promis…

- Buni zori! Mi-am luat, afara, porția de frig, cat o anafura fiindca n-am fost in stare sa rezist mai mult. E o compensație de tarii pentru fiertura de la pranz, cand soarele pune pamantul pe plita și invarte oamenii cum fac ei cu micii pe gratar. Am apucat sa eliberez din voliere pasaretul, care a refuzat…

- Lucian Avramescu Mi-e toamna in suflet, iubito, Vin carduri de gaște din nord Și toate-și aleg ca popas Al inimii mele fiord In mine-anotimpul devreme Venit-a cu-ntregul alai Cad merele coapte din merii Mi-s frunzele verzi, desi-i toamna Ce-n mine rodit-au ca-n rai Și tu, Eva ultima, iata Cu sete…

- Buni zori! In lumea asta care da inconjur planetei, desculța sau bagata in șoșoni de aur, se șterg una cate una culorile vii. Pandemica sau pandemioasa cu totul sau parțial, ea n-are decat șansa refugiului in interdicții, singurele respectate fiind cele benevole. Benevol am șters și eu de pe tabla de…