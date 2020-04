Lucian Avramescu: Buni zori! Cum v-au fost visele? Intreb, fiindca visele, filmele fara drept la Oscar pe care le fabrica mintea noastra lasata nesupravegheata, cam de capul ei, compenseaza o absența. Copiii rad in vis și zice-se ca raspund astfel ingerilor care le zambesc, sau suspina, exteriorizand un plans infundat. Eu visez anapoda. In noaptea asta, cele patru ore pe care le dorm, inca de cand eram in liceu – London dormea cinci ore! – somnul a fost neted și plictisitor ca moartea. Presupun ca mort fiind, nu ți se mai intampla nimic, nici memorabil, nici nememorabil. Și asta ține o veșnicie. Nu de moarte ma tem, ci de veșnicia ei, suspina… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

