Lucian Avramescu: Buni zori! Cum să te strig copacule pe nume? Vorbesc in locu-mi neștiute buze Mi-e substantivul verb necunoscut Iar buzele-mi iertate de vorbire Imi sunt utile doar pentru sarut Cum sa te strig copacule pe nume Cum sa te strig, iubito, ca nu pot Vocalele, cosoanele cu totul Cazut-au din abecedar in bot Promis-am ca muțenia sa-mi tac Sa nu curtez iluzii și himere Sa nu ma plang de toamne ca-s tot toamne Iar bluza ta descheie-aceleași mere Toate-s la fel, și toate sunt aiurea Pot admira senin, furtuna, nori Dar nu mai pot striga nimic pe nume Pot doar sa scriu amicilor buni zori Scriu pe o coala alba ca mi-e dor Pe alta ca mi-este sub foame…

- Buni zori! Va spun astfel pentru a nu strica o obișnuința de prietenie, fiindca, sculat sa muncesc la șase fix, stau de doua ore și jumatate langa pixul pe cat de util pe atat de cusurgiu care se cheama laptop. Mai bine scriam cu pana de gasca, inmuiata in calimara sangelui meu, cum iscaleau regii declarațiile…

- Acum, ca au trecut cu chiu cu vai și aceste alegeri locale – avem in sfarșit timp sa numaram din nou furnici grabite pe trotuar. Sa ne plimbam liniștiți prin parc fara teama vreunui candidat care sa „atace” de dupa un copac cu pliantul. Sa ne amintim ca in 2016, Ovidiu Crețu caștiga primaria cu 12.825…

- De ce nu recunoașteți orașul ca pe o padure? Orașul e plin de copaci scorburoși Unii batrani, trecuți prin razboaie și cutremure Alții tineri, impuind din betoanele lor In culori rasfațate. Iata, trimestrul acestei veri e pe duca Iar eu locuiesc intr-o scorbura cu trei camere Captușite, sa-mi țina…

- Inapoiaza-mi iubirea, ingere, da-mi indarat ce ți-am dat Am crezut ca e dragoste adevarata, nu cumetrie, Nu mai umbla ca in doua bastoane in carja aripilor Și nu te mai da Dumnezeu, care pe toate le știe Ești, zici, un slujbaș ceresc, te-am tratat ca pe un trimis, Ca pe un vestitor cu naframa alba…