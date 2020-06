Lucian Avramescu: Buni zori. Azi vă voi povesti despre imposibilitatea unui mut de a detesta Exista vreun loc unde te poți retrage spre a putea detesta liniștit acesta lume? Cred ca intrebarea asta și-o punea Cioran din care am citit cateva pagini ieri, cu punga de orez pe piept, unul dintre exercițiile recomandate de logopeda care s-a angajat sa ma faca sa vorbesc, incepand prin a-mi fortifica mușchii respirației. Ceea ce faceam azi, singur in curte, in ținuta unui țaran șleampat și cu fizionomie de gunoier, nu intra in regulile tratamentului logopedic, ci in obligațiile zilnice pe care mi le dicteaza curtea cu lighioane și placutele obligații asumate. Ca atare, mutam o capra, nu din… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

