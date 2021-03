Lucian Avramescu: Buni, zori! Azi noapte am umblat cu lupii M-am trezit aiurea frate Noaptea e la jumatate Visele și-atatea toate Stau in jurul meu pe coate N-are rost sa ma mai culc N-are rost nici sa ma scol Zic o vorba dar o stalc Deci tacut imi dau ocol Și-ntalnesc puhoi de lupi Ca albine ies din stupi Au dinți ascuțiți cu pile Și miros pe drum zambile Eu, cu palma mea crapata Ii mangai pe toți deodata Au spinarile cochete Parca-s șolduri lungi de fete Intra-n curți și intra-n case Unde-s geamurile joase Și pervazuri aratoase Lupilor, le zic in gand Și vad lupii ascultand Parca-s prunci cuminți la rand Parca-s prooroci razand Au dinți albi, facuți… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori, prieteni. Noaptea a lucrat frumos cu materialul de angora carpatina al zapezii. Tesatura cu finesuri și scrobeli in zona in care mașinile de spalat sunt pornite de ingeri, a pus același cearșaf alb pe turla Bisericii Sfantul Andrei, ca și pe omuleții mei de piatra, din curțile Muzeului, care…

- Sunetele de castaniete ale zorilor Pasul grabit și flamand al vietaților curții Intunericul care se retrage greu Noaptea indarjita ca o bivolița Atunci luminile ochilor mei cauta arborii Ferestrele cuiburilor de randunica Plaurul pe care Singuratatea se odihnește cu genunchii la gura Iar castitatea…

- Mi-ai dat destule, Doamne, mulțumesc Ca-n stupul plin in mine loc au toate Și m-ai ferit, prin glasul ingeresc, De-acel blestem numit singuratate Ziua se-arata de un sol la geam Noaptea cu stele multe ma vegheaza Și-l lași sa stea destul peste program Pe ingerul ce mi l-ai dat de paza Imi fac o socoteala,…

- Lupii vin din POVESTEA DE IARNA și deja au facut drumeție in patru locații: Centrul de Asistența Specializata și Plasament Temporar EPITROP din Calarași, Azilul pentru Invalizi și Pensionari din satul Puhaceni in raionul Anenii Noi, Centrul de Reabilitare și Integrare Sociala Anenii Noi, Școala muzicala…

- Cand poate se aștepta mai puțin ca oricand, iata ca lucrurile au stat in favoarea sa, iar Alex Bodi a reușit sa vada ”lumina zilei” mai repede decat ar fi crezut! Fostul iubit al Biancai Dragușanu a fost trimis in arest la domiciliu! Iata cu cine petrece afaceristul noaptea dintre ani!

- Franța mobilizeaza 100.000 de polițiști și jandarmi in noaptea de Revelion pentru a interveni in cazul petrecerilor care incalca restricțiile sanitare. Țara a a confirmat 2,6 milioane de cazuri Covid-19, devenind a cincea cea mai afectata din lume, cu peste 64.000 de decese.

- Peste 250 de jandarmi vor asigura vor asigura liniștea și siguranța publica, in noaptea dintre ani dar și in weekendul ce va urma. Recomandari pentru cetațeni In noaptea dintre ani dar și in weekendul ce va urma, aproximativ 264 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor actiona...…