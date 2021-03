Lucian Avramescu: Biserica din livadă Fa o biserica, din piatra, fireste Zise ingerul meu pazitor Grijuliu mereu sa-mi dea o ocupație, Altfel dormitam ca blegul pe pamant Bine, zic eu, rasfațat de incredințare, O zidesc, ingere, mai intai cu liniile gandului meu pe hartie, Apoi pun piatra peste piatra Dar ușa lasa-ma sa nu-i fac Pentru a intra in ea oricand randunica și om și cer albastru, briza de seara și lumina zorilor care se crapa ca un havuz De unde ți-a venit aceasta idee, ma intreba ingerul Care locuia cand pe umarul meu drept Cand pe umarul meu cel aratator Fiindca muții arata cu degetul Ființei lor intregi De la… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Atat de putin iti trebuie Chiar si aceasta verde ninsoare-n ianuarie Pentru ca zambetul sa țina loc florilor de liliac Iar tu sa te declari, la notariatul ingerilor, fericit Iscalește aici Probele de sange le-ai adus? Nimeni Nu patrunde prin aceste grele porți de aer Fara analize la zi. Sa vedem potasiul,…

- Spune-mi, tu, ingere, cum reușesc Tainei sa-i aflu cifrele masurii Cum mila s-o prețaluiesc Dar vad ca ai un ras in colțul gurii Aș vrea, nu mai zambi, clar sa masor Nu o cerneala pusa in borcan Ci sa cuantific, dragoste, chiar dor Și-al inimii, atunci cand e, elan Aș vrea sa dau pamantului iubire Dar…

- Cate locuri au atins urmele mele Si umeri pe care i-am sarutat fara bretele Toate sunt pe o plaja de mare Pe care fluxul le șterge cu respirația lui neiertatoare O așteptare lunga, fara cusur E noaptea care imi sta imprejur Poate ca maine vor veni zorii Fiindca nu s-au pietrificat in ceruri cocorii…

- Lucian Avramescu Ca un tata care a facut, cu femeile lui, copii de piatra Sunt eu, rezemat de eternitatea lor Care nu ma lasa sa cad Ce faci cu atatea stanci, ma intreaba o voce Careia cu tacerea mea ii raspund: Le cresc mari, apoi le dau drumul sa se rostogoleasca Peste aceste trecatoare secunde…

