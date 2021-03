Lucian Avramescu: Biserica de piatră de la Muzeul Pietrei, ultima mea carte Muzeul Pietrei a pornit ca o nebunie a iubirii mele de sat, de locul in care m-am (am fost) nascut, de piatra. De mai bine de doua decenii, tot ce a produs condeiul meu, s-a așezat aici. Fiecare leu a devenit o moneda de piatra, fiecare carte a devenit o lespede-n zid. M-am dat, pe mine insumi, pe pietre și pe nemurirea pietrei cioplite de artistii tarani. De ce, dupa trei curți și o livada, la sfarșitul unei coloane fara sfarșit a calatoriei vizitatorului, o chinovie? De ce toata din piatra – temelii, pe niște vechi pietre gasite in pamant, semn ca Dumnezeu a mai fost pe aici, ziduri groase… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- autor: Sf. Grigorie De Nyssa „Despre suflet și inviere” abordeaza doctrina despre existența sufletului conforma cu invațatura Sfintei Scripturi, constituindu-se intr‑o aparare a adevarurilor și a tradițiilor Bisericii cu privire la invierea trupurilor. „Despre credința creștina” este una dintre cele…

- Doar în acest Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu putem descoperi mesajul Creatorului Universului transmis generației de oameni ce traiește astazi pe pamânt. Biblia este singura carte din lume care vorbește de trecut, prezent și viitor. Profețiile inspirate, scrise cu mii de ani înainte…

- Azi au venit din București, doua familii sa viziteze Muzeul Pietrei. Au spus ca au mai fost acum zece ani aici și s-au mirat sa descopere o sumedenie de achiziții care nu erau, inclusiv o sala mare care cuprinde obiecte diverse ale civilizației satești. S-au intors repede la cele trei curți care au…

- La sfarșitul anului 2020 a fost inaugurat pe strada Hașdații din Gherla sediul bisericii penticostale „Ierusalim”. Construcția este in stil modern și a fost realizata in timp record. Scopul declarat al Bisericii Penticostale Ierusalim Gherla este „sa Glorifice pe Dumnezeu”. foto: imagini din timpul…

- In Duminica celor 10 leprosi, Episcopul Sofronie al Oradiei a slujit la Parohia Oradea-Centrala, Biserica cu Luna, unde a explicat ce ne, respectiv, isi doreste Dumnezeu de la noi, informeaza Basilica.ro. In episcopul biblic relatat (Luca 17:12-19), nu regasim doar dimensiunea orizontala,…

- Preasfințitul Parinte Siluan al Ungariei a oficiat duminica Sfanta Liturghie la Parohia Ortodoxa Romana din localitatea Apateu, in Ungaria. El a apreciat frumusețea bisericii parohiale și participarea romanilor la slujba, numind comuniunea credincioșilor „familie duhovniceasca”. „Iata, dupa…

- Mai multe actiuni caritabile si de catehizare au avut loc in aceasta perioada in Parohia Isalnita, sub coordonarea Grupului parohial „Adormirea Maicii Domnului”. Grupul parohial a fost infiintat la inceputul lunii noiembrie in cadrul Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, la initiativa parintelui…