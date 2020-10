Stiri pe aceeasi tema

- Buni zori! Inaintam in octombrie ca intr-o padure cu copaci mari care scutura pe noi un fel de bruma timpurie, iar de la poteca fiecarei ore – acum e șase fara un sfert – poate țașni iepurele tufișurilor, zeița vanatorii, cu trup subțire de ploaie, sau un mistreț inzapezit. Privesc Jariștea, spre Brașov,…

- Se pare ca ZODIILE DE FOC vor avea parte de cele mai mari surprize financiare, insa și alte zodii muncitoare și ambițioase precum CAPRICORNUL sau GEMENII au parte de tot ce este mai bun in plan financiar. BERBEC Nativul din zodia BERBEC are parte de un inceput de luna infloritor și…

- Buni zori, prieteni, e pe-aprope ziua Mai are cațiva pași prin infinit Azi noapte a plouat cu nuci și stele Caci stelele și ele s-au gogit Bat nuci țaranii cu prajini alese Din lemn de-alun, caci sunt de nu le numeri Iar cand n-ajung pana dinsus de ceruri Iși salta toți muierile pe umeri Crescut-au…

- La Sangeru, unde mi se pare uneori ca se termina Universul, dar nu e decat un punct și virgula, lasandu-l sa treaca și peste noi, ca un val care transporta stele și corabii din vis, zorii vestesc o alta zi de toamna. Ca și la voi, cei care traiți in Europa asta temperat continentala. Așa ni s-a spus…

- In Moldova, vremea se schimba radical, iar temperaturile scad brusc. Pentru maine, meteorologii anunța maxime de pana la 23 de grade Celsius in nordul Moldovei, cu un grad mai mult in centrul țarii și 25 de grade Celsius la sudul Moldovei.Maximele vor oscila intre 16 și 19 grade.

- Este imposibil sa se aprobe modificari la Codul electoral, așa incit in toamna, la alegerile prezidențiale sa se poata vota prin corespondența sau folosind votul electronic. Despre aceasta a declarat Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, in cadrul unui live pe Facebook, cind un internaut…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in acesta toamna. Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate s-a intrunit astazi, 18 iulie 2020, in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim…

- Principalele artere de circulație din municipiul Suceava, de la intrarea in oraș dinspre Falticeni pana in Centru, iar de acolo, inapoi, spre Obcini, urmeaza sa devina cu sens unic din toamna acestui an, cel mai probabil din octombrie-noiembrie.Viceprimarul Lucian Harșovschi a anunțat ...