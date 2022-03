Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Cerasela Iosifescu va putea fi urmarita intr-un nou one-woman show. Spectacolul Barbații mint mai mult, femeile mai bine de Mihai Ispirescu, in regia lui Mircea Cornișteanu și scenografia lui Puiu Antemir va avea premiera in 19 și 20 februarie 2022, la ora 19:00, in Sala I.D. Sirbu a teatrului.…

- Cunoscutul arhitect Sever Mitrache este pe simezele artelor plastice slatinene, cu o expoziție de pictura sugestiv intitulata „Fac ce vreau”. Expozitia a fost vernisata la Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt, in prezența mai multor personalitați artistice și a unui numeros public. Vernisajul a avut…

- Zilele trecute, la Budapesta, a avut loc un concurs internațional de atletism. La Budapesta Grand Prix, brașoveanul Coman Nicolae Marian, legitimat la CSU Arad / CSM Craiova, antrenat de Boga Gabriel, a reușit sa ocupe locul secund in proba de 1.500 metri, cu un Seazon Best de 3:49.41, ceea ce reprezinta…

- Mihai Eminescu și I. L. Caragiale – o prietenie periculoasa Erau complet diferiți, dar se simțeau legați unul de altul de un sentiment profund de respect și admirație. Când l-a întâlnit prima oara pe Mihai Eminescu, Caragiale a fost fascinat de tânarul frumos,…

- Lumea academica medicala de la UMF „Carol Davila” din București și-a luat adio de la doua personalitați marcante ale invațamantul medical romanesc. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti anunta, cu profund regret, decesul Conf. Univ. Dr. Farm. TEODOR STAN, fost sef al Disciplinei…

- Adina Halas de la „Bravo, ai stil!” a fost ceruta in casatorie dupa prima luna de relație, iar dupa alte 5 luni s-au casatorit. Au trecut 11 ani de arunci, iar cei doi au un baiețel impreuna. Adina a povestit pentru revista VIVA! cum a inceput povestea de dragoste dintre ea și Lucian. „A fost dragoste…

- Cutremur puternic in Romania, astazi, 17 decembrie 2021, resimțit in mai multe orașe. Seismul a avut loc la ora 02:04:18 (ora locala a Romaniei), in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 69km E de Brașov, 80km NE de Ploiești, 113km S de Bacau, 122km V…

- FCU Craiova intalneste vineri, 9 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, pe Academica Clinceni. Disputa cu ultima clasata conteaza pentru runda a 19-a din Liga 1. CCA l-a desemnat pe Lucian Rusandu (Sfantu Gheorghe) sa arbitreze „meciul suferindelor“. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de…